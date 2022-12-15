Samsun'da amatör spora 2 milyon 250 bin TL'lik nakdi destek

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, amatör spor kulüplerine 1 milyon 500 bin TL'lik nakdi yardımda bulunduklarını belirterek, “Enflasyona bakmadan önümüzdeki yıl da amatör spor kulüplerine desteğimiz 2 milyon 250 bin TL olarak devam edecek” dedi.

Geçen yıl amatör spor kulüplerine 1 milyon lira destek veren Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da rakamı 1 milyon 500 bin lira olarak belirledi. Samsun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen "Futbolun Yıldızları" ödül gecesinde Büyükşehir Belediyesi spor kulüplerine destekte bulundu. Gecede konuşan Başkan Mustafa Demir, "Büyükşehir Belediyesi olarak iyi bir ekiple, iyi bir yönetimle, bu işe gönül verenlerle beraber amatör sporu destekliyoruz. Biz istiyoruz ki Samsun'dan Türkiye'ye futbolcu yetiştirelim. Bu konuda amatör sporcularımıza gereken desteği vermeye her zaman hazırız. Futbol branşında faaliyet gösteren amatör spor kulüplerimize 1 milyon 500 bin TL değerinde nakdi destek bulunduk. Bu desteğimiz her yıl artarak devam edecek" diye konuştu.

2 milyon 250 bin TL olacak

Başkan Demir, "Enflasyona bakmadan önümüzdeki yıl da amatör spor kulüplerine desteğimiz 2 milyon 250 bin TL olarak devam edecek. Bu şehirde yetişen, amatör kulüplerimizde eğitim alan çocuklarımızın bir gün dünya kupasında top koşturduğuna ve gol attığına şahit olacaksınız. Bunu asla unutmayın. Yaptığımız ve yapacağımız spor yatırımları ile Türkiye'de fark yaratmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.