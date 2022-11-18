Samsun'da Amisos dönemine ait 237 sikke ele geçirildi

1 - 17 Kasım tarihleri arasında Samsun Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 41 uyuşturucu ve kaçakçılık olayında 56 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olaylarda 5 bin 826 gram kubar esrar, 3 bin 480 gram skunk, 224 gram metamfetamin, 237 adet Amisos dönemine ait sikke, 32 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 29 bin 54 litre dağıtıcı dışı akaryakıt, 5 bin 660 gram kaçak tütün, 10 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 4 adet kaçak cep telefonu, 11 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.