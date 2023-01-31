Samsun'da analiz laboratuvarı açıldı: Artık yaş sebze-meyveler Mersin'e gitmeyecek

Samsun'da açılan Gıda Kontrol Laboratuvarı ile artık yaş sebze ve meyvelerin Mersin'e gitmesine gerek kalmadı. Sebze ve meyveler artık Samsun'da analiz edilip, gemilerle direkt olarak Rusya ve diğer ülkelere gönderilebilecek.

Kalite güven sistemi ve akreditasyonunun bir gereği olarak 2005 yılından bugüne ulusal ve uluslararası yeterlilik test ve deney programlarında başarılı çalışmalar yürüten Samsun Gıda Kontrol Laboratuvarı, 18 Ocak tarihi itibarıyla Rusya Federasyonu ve diğer Avrupa Birliği(AB) ülkelerine yaş meyve ve sebze ihracatında akreditasyon sürecini tamamlayarak 'Yetkili Laboratuvar Belgesi' aldı. Bu yetki belgesinin alınması ile Samsun ve Karadeniz'deki ürünlerin Mersin'e gidip, tekrar geri dönüp ihraç edilmesi sorunu giderildi. Gerekli yetkinin alınması, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 10 milyon TL değerindeki ekipmanları alması ile ürünler artık Samsun'dan analiz edilip, yurt dışına ihraç edilecek.

“Artık hiçbir ihracatçımız ürünlerini başka bir ile göndermek zorunda kalmayacak”

İhracatçıların derin bir nefes aldığını ifade eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Çok uzun süredir uğraştığımız gıda kontrol laboratuvarı konusunda sonuca ulaştık. Samsun, ülkemizin çok önemli ihracat limanlarını bünyesinde barındırıyor. Özellikle yaş sebze-meyve ihracatında çok önemli noktadayız. Laboratuvarımız faaliyete geçinceye kadar başka illere yaş sebze-meyve numuneleri göndermek zorundaydık. Mersin ve başka illere ürün gönderiyorduk. Bu da hem vakit alıyor hem de ihracatçıları yormaktaydı. Yaş sebze ve meyvelerin ihracatının da beklemesine neden oluyordu. TÜRKAK'tan akredite olarak laboratuvarımız hizmete açıldı. Artık hiçbir ihracatçımız ürünlerini başka bir ile göndermek zorunda kalmayacak” dedi.

“Samsun'dan 900 milyon dolarlık yaş-sebze meyve ihracatı yapılıyor”

Yaş sebze ve meyve ihracatında artış yaşanmasını beklediğini dile getiren Vali Zülkif Dağlı, “Birçok ihracat limanını bünyemizde bulunduruyoruz. 900 milyon dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatımız var. Bu azımsanmayacak bir rakam. Hepsi ilimizden Rusya başta olmak üzere diğer ülkelere ihraç ediliyor. Laboratuvar yokluğu ihracatçılarımızı çok zorluyordu ve caydırıcı olabiliyordu. Bundan sonra çok kolay bir şekilde ihracatlarını yapmadan önce numunelerini Samsun'dan aldırarak gemi ile istedikleri ülkeye gönderebilecekler. İhracatın bu sayede katlanarak artacağını inanıyoruz. Bu laboratuvarın açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Laboratuvar, 20 ile birden hitap edecek”

Samsun'da açılan laboratuvardan 20 ilin yararlanacağını da sözlerine ekleyen Dağlı, “Bu laboratuvardan çevre illerde yararlanacak. Artık ürünler Samsun'a gelecek. Biz şimdiye kadar ürün analizinde Mersin'e kadar gitmek zorundaydık. Bundan sonra da biz gitmediğimiz gibi diğer iller de Samsun'a gelecek. Laboratuvarımız en azından 20 ile birden hitap edecek” şeklinde konuştu.

Numune kabulüne başlayan laboratuvar Rusya'ya gidecek yaş sebze-meyvelerin analizlerini 1-1,5 saatte tamamlayabiliyor.