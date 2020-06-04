Samsun'da aniden bastıran sağanak ve dolu etkili oldu

Samsun'da aniden bastıran sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji tarafından hafta öncesinde yapılan yağış uyarıları bugün şehir merkezinde kendisini gösterdi. Öğle saatlerinde başlayan sağanak, kısa süre sonra dolu şeklinde yağmaya başladı. Güneşin ardından başlayan yağışlar vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Birçok vatandaş balkonlarında asılı olan çamaşırlarını almaya dahi fırsat bulamadı.

Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Samsun'da hava sıcaklıklarının bu hafta içi serin ve sağanak yağışlı geçeceğini, hafta sonu sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üstüne çıkacağını bildirmişti.

Samsun'da yaklaşık yarım saat süren sağanak ve 3 dakika kadar süren dolu, gündelik hayatı olumsuz etkiledi. Dışarıda olan vatandaşlar yağışlar hazırlıksız yakalanırken, şehrin bazın yerlerinde su birikintileri meydana geldi.