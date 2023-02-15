Samsun'da apartmanın çatı katı alev alev yandı

Samsun'da bir apartmanın çatı katı çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfettin Cankurt'a ait 3 katlı binanın son katındaki daireden dumanların yükseldiğini gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek yardım istedi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ev alev alev yanarken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edilirken, yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.