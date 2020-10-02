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Samsun'da araç su kanalına devrildi: 1 yaralı

Samsun’da yoldan çıkan hafif ticari aracın su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Samsun'da yoldan çıkan hafif ticari aracın su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi çevre yolu üzerinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Caner Albayrak (21) idaresindeki 55 BN 878 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun kenarındaki yağmur suyu kanalına devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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