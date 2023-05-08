Samsun'da aracın çarptığı yaya metrelerce havaya fırlayarak ağır yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Çarşamba-Salıpazarı yolu Çubukçuoğlu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cahit Y. idaresindeki 55 FC 022 plakalı hafif ticari kamyonet, önüne aniden çıkan Aziz Cenikli'ye (53) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce havaya fırlayan Cenikli ağır yaralandı. Vücudunda birçok kırığın bulunduğu tespit edilen Aziz Cenikli, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahaleler sonrası hayati tehlikesi bulunan Cenikli, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen Aziz Cenikli'nin kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Cenikli'nin ilçede dolaşırken sürücüleri durdurup selam verdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.