Samsun'da aracıyla elektrik direğine çarpan avukat ve kızı yaralandı

Samsun'da önüne çıkan iş makinesine çarpmamak için direksiyonu kıran avukat, otomobiliyle yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada avukat ve 4 yaşındaki kızı yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Barosu avukatlarından Beyza Yıldırım (29) 55 BYZ 55 plakalı otomobiliyle kızını kreşe götürürken, refüj üzerinden atlayarak önüne çıkan Muhammet Ar yönetimindeki iş makinesine çarpmamak için direksiyonu kırdı. Bu sırada yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki demir elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan Avukat Beyza Yıldırım ve 4 yaşındaki kızı Farah Zeynep Yıldırım ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.