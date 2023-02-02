Samsun'da aranan 605 şüpheli yakalandı

Samsun'da jandarma tarafından ocak ayında çeşitli suçlardan aranan 605 şüpheli ile terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 7 şahıs yakalandı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından, halkın huzuru ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında 01-31 Ocak tarihleri arasında uygulama ve denetimler yapıldı. Gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde aranan şahısların yakalanmasına yönelik 117 bin 697 şahıs ile 56 bin 216 araç sorgulandı, 605 çeşitli suçlardan aranan şüpheli ile 7 terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs yakalandı. 13 kayıp şahıs bulundu, 25 adet tabanca, 43 adet av tüfeği ve 2 bin 588 adet mühimmat ele geçirildi.