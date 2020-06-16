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Samsun'da aranan şahıslara şok operasyon

Samsun il genelinde aranan şahıslara yönelik sabah erken saatlerde düzenlenen şok operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındıSamsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, bu sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun il genelinde aranan şahıslara yönelik sabah erken saatlerde düzenlenen şok operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, bu sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası ve yakalama kararı bulunan çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şahıslar işlemleri için Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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