Samsun'da asayiş uygulaması

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri önleyici hizmet kapsamında İlkadım ilçesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı'nda çift taraflı ve Derebahçe Mahallesi Varol Sitesi Kavşağı, Polatlı Bulvarı ile Atakum ilçesi Eski Fırın Kavşağı ve Mimarsinan Öğrenci Yurdu Kavşağı'nda 26 ekip 7'si amir olmak üzere toplam 77 personelin katılımı ile 13.30-14.30 saatleri arasında kapama noktası oluşturularak sabit nokta uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada, 171 araç ve 311 şahıs kontrol edildi. 1 aranan şahıs, 2 ruhsatsız tabanca, 1 aranan araç ve ehliyetsiz 3 kişi ile birlikte bir miktar esrar ve metafetamin maddesi ele geçirildi. Alkollü bir sürücüye 3 bin 20 lira para cezası yazılırken, 2 şahıs hakkında uyuşturucudan işlem yapıldı.