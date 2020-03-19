İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da asayiş uygulaması

Samsun il genelinde resmi ve sivil polislerin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.


Türkiye genelinde olduğu gibi Samsun'da da bugün asayiş uygulaması düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinden oluşan resmi ve sivil polislerin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde arama yapıldı ve bazı iş yerleri de denetlendi.


Korona virüsü dolayısıyla kapatılmasına karar verilen iş yerlerinin ise açık olup olmadığına da bakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.