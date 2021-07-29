Samsun'da aşı kampanyasına esnaftan destek yağıyor

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü "Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyasına katılan gençlere hediye verileceğini açıkladı. Samsun esnafı ise gençlerin daha çok aşıya teşvik olması amacıyla yapılan kampanyaya yüzlerce hediye bağışlayarak destekte bulundu.

Samsun Valiliği koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafında başlatılan “Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı” kampanyasına esnaftan destek yağıyor. Müdürlük tarafından 30 Temmuz Cuma günü start verilecek kampanya çerçevesinde Samsunspor forması, bisiklet, mağaza indirimleri gibi hediyeler verilecek. Bunun üzerine Samsun esnafı ise aşı olan gençlere çekilişle verilecek hediyelere destek verdi. Müdürlük tarafından verilecek 20 adet Samsunspor forması sayısı esnafın desteği ile 400'e çıktı. Aynı zamanda yoğun bir şekilde destek veren esnaf, 500 adet lunapark bileti, 200 adet aqua park bileti, 3 adet gitar, kitap gibi hediye bağışında bulundu. Birçok kafe ve restoran ise hak kazanan gençlere yüzde 55 indirimde bulunacak.

Belediyelerden destek geldi

Aşı kampanyasına belediyelerden de destek geldi. Canik Belediyesi kampanya kapsamında aşı olan gençlerin arasında yapılan çekilişle 100 kişinin telefon faturasını ödeyecek. Samsun Büyükşehir Belediyesi aşı olacak herkesin Cuma günü tramvayı ücretsiz kullanacağını duyururken, Atakum Belediyesi ise 600 gence Nutuk kitabını hediye edeceğini açıkladı.