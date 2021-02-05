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Samsun'da aşılanan kişi sayısı 50 bini geçti

Samsun’da korona virüsü ile mücadele kapsamında aşılanan kişi sayısı 50 bini geçti.

Samsun'da korona virüsü ile mücadele kapsamında aşılanan kişi sayısı 50 bini geçti. Böylelikle 1 milyon 356 bin 79 nüfuslu Samsun'da nüfusun yüzde 3,74'ü aşılandı.


Türkiye'de 14 Ocak'ta başlayan aşılama uygulaması, “Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden anbean takip edilebiliyor. Şu ana kadar 2 milyon 546 bin 63 kişinin aşılandığı bilgisine yer verilen sitede ayrıca Türkiye'nin aşı haritası da bulunuyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin başlattığı aşılama süreci kademeli olarak devam ediyor. Türkiye'deki tüm illerin yer aldığı haritada, nerede ne kadar aşı yapıldığı bilgisi görülebiliyor. Verilere göre Karadeniz Bölgesi'nde en çok aşılama Samsun'a yapılırken, nüfusun yüzde 3,74'ü aşılanmış oldu.


Aşı takviminin açıldığı ilk gün olan 25 Ocak'ta Samsun'da 24 bin 802 kişiye Kovid-19 aşısı yapılmıştı. Aradan geçen 11 günde Samsun'da 25 bin 944 kişiye daha aşı yapılarak korona virüsü aşısı vurulan kişi sayısı toplamda 50 bin 746'ya yükseldi. Samsun, Karadeniz'de bulunan 18 il arasında en fazla insan aşılanan il oldu. 5 Şubat itibarıyla Karadeniz'in tamamında 300 binden fazla insana Kovid-19 aşısı yapıldı.


Aşılama süreci ilk önce sağlık çalışanlarına, daha sonra da ileri yaştaki vatandaşlara uygulanmıştı.

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