Samsun'da asırlık antikalar mezatta görücüye çıkıyor

SAMSUN (İHA) – Samsun'da düzenli olarak yapılan antika mezatında bir araya gelen vatandaşlar, görücüye çıkan antika eşyaları satın almak için birbirleriyle yarışıyor. Asırlık antika mezat kültürünün yaşatıldığı organizasyonda heyecanlı anlar yaşanıyor.

İlkadım ilçesindeki özel bir kafede toplanan antika severler, yaklaşık 150 adet nostaljik eşyanın bulunduğu mezatı ilgiyle takip etti. Duvar saatleri, tablolar, porselen antika eşyalar, eski radyo ve daktilo gibi birçok antika ürünün bulunduğu mezat heyecanlı anlara sahne oldu. Eski eşyaları yeni sahipleriyle buluşturan mezat 3 saat sürdü.

Normal satış fiyatlarından çok daha uygun ücretlere satılıyor

Mezatı koordine eden Murat Tuncer, “Biz burada düzenli olarak antika mezatı düzenliyoruz. 150 tane ürün sunuyoruz. Ürünlerimizin içerisinde şömine ve duvar saatleri, goblen tablolar, porselen antika eşyalar, bunlar haricinde eski radyo ve daktilo gibi birçok antika ürün bulundurmaktayız. 2021 yılının kış ayı bu işe başladık. Yaz döneminde insanların yoğun olması sebebiyle ara vermiştik. Şu an her cumartesi günü 17.00 saatlerinde mezatımız olacaktır. Bütün antika severlerimizi mezatımıza bekliyoruz. Bizim mezatımızda kalite ön plandadır. Burada ilgi görmeyen ürün yoktur. Bütün ürünler ilgi görüyor. Mezatın en iyi özelliği ürünlerin normal satış fiyatlarından çok daha uygun ücretlere satılıyor olmasıdır” dedi.

Antikasever Sibel Delici, “Arkadaşlarım ile birlikte antika mezatına katıldık. Kentin kültüründe bulunan ve o kente ait otantik nostaljik bir alanın olduğunu ben yeni öğrendim. Samsun'da bu tür kafelerde böyle etkinlikler düzenleniyor ve ben de kent kültürüne sahip bir birey olarak bu mezatı görmek istedim. Ben burayı önemsiyorum, çünkü bu küresel dünyada tüketime çok fazla açık durumdayız. Antika ve bu tarz ürünlere biraz duraksayıp onlara bakmak çok önemli bir şeydir. Ben buraya gelen insanların da bu ruha sahip olduklarını düşünüyorum” diye konuştu.

Samsun Antika Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Eyüp Selçuk Yazıcı ise, “Mezatta sunduğumuz bu ürünler koleksiyoncular ve araştırmacılar için çok değerli parçalardır. Ancak bu mezat türü Samsun'da çok gelişmiş halde değil. Elimizden geldiği kadar bunu geniş kitlere yaymak ve koleksiyon yapma alışkanlığını öğretmek isterdik. Ama yılmadan bu etkinliklerimizi yaygınlaştıracağız. Samsun'da da koleksiyonerlik ve antika ürünlerini yaygınlaştırmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.