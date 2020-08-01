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Samsun'da AVM'de festival tadında etkinlikler

Samsun’da bir alışveriş merkezinde vatandaşların bayram neşesini doyasıya yaşaması için festival tadında etkinlikler düzenleniyor.

Samsun'da bir alışveriş merkezinde vatandaşların bayram neşesini doyasıya yaşaması için festival tadında etkinlikler düzenleniyor.


Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan CityMall AVM tarafından Kurban Bayramı süresince yapılacak etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yapılan caperio gösterisi, sokak oyunları, tahta bacak, ateşbaz gösterilerilerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yoğun katılımla gerçekleşen sportif turnuvalar heyecanlı anlara sahne oldu. Birbirinden eğlenceli birçok faaliyet yapılan CittyMall AVM'de etkinler 3 Ağustos'a kadar devam edecek.



Uzun bacak ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler


Etkinlere katılanlar uzun bacağa yoğun ilgi gösterdi.Vatandaşlar uzun bacak ile fotoğraf çektirirken yapılan caperio gösterisi ise herkes tarafından alkışla karşılandı.


Bayramın 3. günü (2 Ağustos Pazar) şampiyon sporcu Volkan Güvercin'den Filipin sopa dövüşü ve kendini savunma şovları, tahta bacak, ateşbaz, sportif turnuvalar ve halk oyunları ekibinden gösteriler yer alacak. Bayramın 4. günü (3 Ağustos Pazartesi) ise capoeira gösterisi, sokak oyunları, tahta bacak ve ateşbaz gösterileri yapılacak.

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