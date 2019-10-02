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Samsun'da baba-oğul uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen baba-oğul, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen baba-oğul, polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikametinden irtibatta oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi alınan A.Ç. ve oğlu İ.Ç. ile temas kuran 2 kullanıcıdan 2 paket halinde toplam 3,21 gram bonzai ele geçirildi. Soruşturma devamında satış yapan A.Ç. ve İ.Ç.'nin ikametinde yapılan aramada, 28,30 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve kullanıcı şahıslardan elde edilen materyaller ile eşleşen çok sayıda uyuşturucu madde paketlemek için kullanıldığı değerlendirilen materyaller elde edildi. Gözaltına alınan baba-oğul "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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