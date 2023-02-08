Samsun'da bağ evlerinden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Samsun'da bağ evlerinden hırsızlık yapan bir kişi jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi kırsalında bulunan Kozlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 bağ evinden televizyon, ağaç motoru ve çim biçme makineleri gibi çeşitli malzemeler çalındı. Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili Ü.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ü.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.