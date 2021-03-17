Samsun'da bahis dolandırıcıları ‘emek bedeli' diyerek 800 TL dolandırdı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bahis dolandırıcılarının garantili kupon satma vaadine inanan vatandaş kendisinden ‘emek bedeli' diye istenen 800 TL'sinden oldu.

Samsun'da Engin Altungeyik isimli vatandaş bahis dolandırıcılarının yeni kurbanı oldu. Altungeyik kendisine sosyal medyadan ulaşan dolandırıcılara inandı. Kupon satın almak için bir IBAN hesabına 300 TL gönderdi. Ancak dolandırıcılar aldıkları ‘emek bedeli' ile yetinmedi. Kuponu kendilerinin oynayacağını kazancı da daha sonra göndereceklerine inandırarak 500 TL daha aldılar. Kupon satın alarak parasını katlamak isteyen Altungeyik elindeki 800 TL'den oldu. Olay dolandırıcıların Altungeyik'e üçüncü kez ulaşıp kupondan kazandığı 75 bin TL'yi almak için 1800 TL daha istemeleriyle ortaya çıktı.

Dolandırıldığını fark eden Altungeyik, polis ekiplerine ulaştı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgilendi. Ekipler Altungeyik'e yaşadığı dolandırıcılık hakkında bilgi verdi. Üçüncü kez istenen parayı göndermemesini dile getirdiler. Engin Altungeyik konuyla ilgili dolandırıcılardan şikayetçi oldu. Ekiplerce çalışma başlatıldı.

Yaşadıklarını anlatan Engin Altungeyik, “Sosyal medya üzerinden bana ulaştılar. O kişiye ben güvendim ‘yasal site mi' dedim ‘yasal' dedi. Bana bir numara gönderdi ben numaramı gönderdim. Banka hesabıyla bu kuponu satmak için 300 TL istediğini söyledi. ‘Emek bedeli' dedi. Çok güzel çok nazik konuşuyor tabi. ‘Emek bedeli olarak 300 TL ödemeniz gerekiyor kuponu size vermemiz için' dedi. Ben 300 TL'yi attım. Bana bir numaradan ulaşacaklarını söyledi. Başka bir numara üzerinden aradılar ulaştılar bana. Bana dedi ki ‘500 TL daha yatır kuponu biz oynayalım kupon dağılmasın'. ‘O zaman yasal siteden oynayacağız kuponu bana vereceksiniz beni niye kandırıyorsunuz' dedim. Kandırmadıklarını kupon tuttuktan sonra parayı hesabıma yatıracaklarını söylediler. 300 TL bir verdim. 500 TL'de ayriyeten kuponu oynasın diye gönderdim. Kuponu oynadılar 75 bin TL civarı bir kupon oynandı. Sisteme işlendi ama parayı çekemiyordum. Sonra bugün tekrar beni aradı. ‘O kazancınızı size gönderebilmemiz için 1800 TL daha göndermeniz gerekiyor' dedi. Bende ‘tamam' dedim. Ondan sonra şimdi memur beylerle görüştüm. Onlar da ‘şikayetçi misin' dedi. Ben şimdi şikayetçi olacağım. Başkalarının canı yanmasın diye sadece. Yani 800 TL gitti o önemli değil” dedi.