İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da balıkçılar sezon hazırlıklarına başladı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da balıkçı tekneleri av sezonunun açılmasına bir ay kala hazırlıklarına başladı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da balıkçı tekneleri av sezonunun açılmasına bir ay kala hazırlıklarına başladı.


Samsun Büyükşehir Belediyesi Balıkçı Barınağı'nda bağlı balıkçı tekneleri boyandı. Balıkçılar sezon için gerekli teçhizat ve malzemeyi hazırlamaya başladı. Sezon öncesi balık ağları onarılıyor. Herkes 1 Ekim tarihinde “Vira Bismillah" demeyi bekliyor.


Sezondan umutlu olduklarını belirten Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Başkanı Atıf Malkoç, “Gemilerimiz hazır denize indiler. Boyası bütün bakımları yapıldı. Şu an av bakımları yapılıyor. Herkes hazır. Denizde görünen veriler de iyi. Deniz suyu sıcaklığı bu sene iyi görünüyor. Palamutta şu an yavru çıktı. İstavrit denizde var. Hamsi de görünüyor denizde. Bundan gerisi Allah'ın bileceği iş. Ama bu sene denizin görünümü iyi görünüyor. Geçen sezon fena değildi. Pandemiden dolayı geçen sezon balık satışları durgun geçti. Bu sene iyi olur. Böyle bir şey beklemiyoruz. Allah'tan bir zeval gelmedikten sonra veriler iyi görünüyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.