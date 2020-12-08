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Samsun'da balkondan atlayan avukat hayatını kaybetti

Samsun’da 29 yaşındaki bir avukat polislerin ikna çabasına rağmen kendini evinin balkonundan atarak intihar etti.

Samsun'da 29 yaşındaki bir avukat polislerin ikna çabasına rağmen kendini evinin balkonundan atarak intihar etti.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde saat 23.25'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Barosu Avukatlarından Mehmet Erdem Sabit (29), girdiği bunalım sonucu evinin 4. katındaki balkondan sarkarak intihara kalkıştı. Olay, polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden polisler Mehmet Erdem Sabit'i ikna etmeye çalıştı. Polis ekipleri olay yerine müzakereci çağırıp balkondan sarkan avukatı ikna etmesini beklerken, Mehmet Erdem Sabit polislerin gözü önünde kendini aşağı attı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan genç avukat yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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