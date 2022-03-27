Samsun'da balkondan eve giren polis çocukları babasına teslim etti

Samsun'da karısı tarafından 5 gündür eve alınmayan koca çocuklarının hayatından endişe duyduğunu belirterek polise şikayette bulundu. Harekete geçen polis ekipleri 4. kattaki ikamete itfaiye merdiveni ile camdan girip çocukları babasına teslim etti, kadını ise tedavisi için hastaneye sevk etti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi karasının kendisini 5 gündür eve almadığını ve otelde kalmak zorunda olduğunu, evde bulunan 8 ve 6 yaşındaki 2 çocuğunun hayatından endişe ettiğini belirterek polise şikayette bulundu. Söz konusu eve giden polise kadının kapıyı açmaması üzerine itfaiyeden yardım istendi. 4. kattaki eve itfaiye merdiveni ile pencereden giren polis kapıyı açıp çocukları babasına teslim ederken, evde bulunan kadın ise tedavisi için ambulansla Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.