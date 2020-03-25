İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da banka önlerinde kuyruk oluştu

Korona virüsü tedbirleri kapsamında mesai saatlerini kısaltan bankaların önlerinde uzun kuyruklar oluştu.


Samsun'da bankaların mesai saatlerini 12.00-17.00 olarak değiştirmesi sonrasında banka önlerinde kuyruk meydana geldi. Bazı bankalar müşterilerini içeriye tek tek aldığı için kuyruklar gün boyu devam etti. Bankaların mesai saatleri daha başlamadan burada sıraya girmeye başlayan vatandaşlar işlemlerini yapabilmek için uzun süre bekledi. Korona virüsü salgını nedeniyle bankaların tedbir amaçlı yaptığı uygulamada birer metre aralıklarla sıraya girerek önlem alan vatandaşların yanında birçok banka önünde ise sosyal mesafeye dikkat edilmedi.


Polis ekipleri sokağa çıkmaları yasak olmasına rağmen bankaya gelen 65 yaş ve ile kronik hastalığı bulunanları evlerine dönmeleri konusunda uyardı. Kuyrukta bekleyen müşterileri ise en az 1 metre mesafeli durarak sosyal mesafeye dikkat etmeye çağırdı.


Kuyruklarda bekleyen vatandaşlar da uygulamanın yarardan çok zarar getirdiğini ve banka kuyruklarında sosyal mesafenin korunamadığını savundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.