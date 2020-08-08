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Samsun'da başından vurulan bir kişi öldü

Samsun’da silahla başından vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da silahla başından vurulan bir kişi hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi Gençlik Caddesi Sinema Sokak üzerinde bulunan bir lokalin önünde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğrayan Şükrü Özdaş (33) kafasından vurularak ağır yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan Özdaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayın şüphelisi E.Z'nin arandığı bildirildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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