Samsun'da bayram tatilinde 4,25 milyon TL ceza yazıldı, 497 araç trafikten men edildi

Samsun'da 8-18 Temmuz tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan uygulamalarda 130 aranan şahıs yakalandı, 7 bin 119 araç ve sürücüye 4,25 milyon TL ceza yazıldı, 497 araç trafikten men edildi.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum Canik, İlkadım, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve şahıslara karşı denetimler ile şok uygulamalar yapıldı. Yapılan uygulamalar sonucunda 72 bin 528 şahsın GBT sorgusu yapılarak 130 aranan şahıs yakalandı. 13 şahıs gözaltına alındı. 54 şahsa idari işlem yapıldı. 11 bin 51 araç kontrol edildi. 146 araca trafik ekiplerince gerekli işlemler yapıldı. 5 aranan araç yakalandı. 470 iş yeri kontrol edildi. 13 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 90 adet fişek, 98 adet kesici/delici alet, bin 575 adet sentetik ecza, 38,66 gram kannabinoid, 232,77 gram metamfetamin, 31,79 gram esrar, 86 adet ecstacy, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi, 13 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 4 bin 210 TL para ele geçirildi.

Trafik yönünden 24 bin 806 araç ve sürücü kontrol edildi. 7 bin 119 araç ve sürücüye 4 milyon 252 bin 698 TL cezai işlem uygulandı. 497 araç ise trafikten men edildi.