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Samsun'da bayramın 1. günü toplu ulaşım ücretsiz

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ramazan Bayramı’nın 1.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ramazan Bayramı'nın 1. gününde toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.


Başkan Mustafa Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili Samsunlular, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği bir bayrama daha ulaşmanın sevinci ve heyecanı içerisindeyiz. Kutlayacağımız Ramazan Bayramı'nın 1. günü SAMULAŞ'a ait tramvaylarımız, ring/ekspres ve terminal otobüslerimiz ücretsiz olarak sizlerin hizmetinde olacaktır” ifadelerine yer verdi.

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