Samsun'da bazı barajlarda su seviyesi azaldı bazılarında arttı

Samsun'da şubat ayında bazı barajların doluluk oranlarında geçen yılın aynı ayına göre düşüş, bazılarında ise artış oldu.

Uzmanların uyarılarına göre Türkiye'de kuraklık tehlikesi devam ediyor. Samsun'da ise şubat ayının son günlerde yalancı bahar yaşandı. Bazı günler sıcaklıklar 23 derecelere kadar çıktı. Geçen yılın şubat ayına göre bazı barajların doluluk oranında azalma, bazılarında ise yükselme tespit edildi.

Doluluk oranı düşen barajlar

Samsun şehir merkezinin içme suyunu sağlayan, geçen yıl şubat ayının son gününde yapılan ölçümde yüzde 100 doluluk oranı olan Çakmak Barajı'nın 2023 yılı şubat ayında seviyesi yüzde 79,5 olarak ölçüldü. Yeşilırmak Nehri üzerinde bulunan Suat Uğurlu Barajı'nın geçen yıl yüzde 77,8 olan su seviyesi, bu yıl aynı dönemde yüzde 57,5 olarak kayıtlara geçti. Hasan Uğurlu Barajı'nda 2022'de yüzde 44,8 olarak ölçülen su seviyesi, 2023 yılında yüzde 37,6'ya geriledi.

Geçen yıl şubat ayında yüzde 75,8 olan Duruçay Barajı'nın su seviyesi, 2023 Şubat ayında 39,7'ye düştü. Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan, geçen yıl yüzde 93,8 olan Derbent Barajı'nın doluluk oranı azalarak yüzde 88,5 olarak ölçüldü.

Altınkaya ve Vezirköprü Barajlarında doluluk oranı arttı

Samsun'da Altınkaya ve Vezirköprü Barajlarında su seviyesi yükseldi. Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan, Türkiye'nin en büyük barajlarından biri olan, 2022 Şubat ayında su seviyesi yüzde 21,5 olarak ölçülen Altınkaya Barajı'nın 2023 Şubat doluluk oranı yüzde 46,3'e çıktı. Vezirköprü Barajı'nda ise geçen yıl yüzde 29 olan doluluk oranı bu sene şubat ayında yüzde 76,1 olarak kayıtlara geçti.