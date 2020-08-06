Samsun'da bazı barajların doluluk oranları yüzde 2 düştü

Samsun'da bulunan 7 barajdan 4'ünün doluluk oranı geçen seneye oranla düşerken, 2 barajın su seviyesi arttı, 1 barajın da su seviyesi aynı kaldı. Geçen sene ağustos ayında yüzde 71,6 olan doluluk oranı, bu sene ağustos ayında yüzde 69,6'ya geriledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğünden Samsun'da bulunan 7 barajın doluluk oranları hakkında bilgi alındı. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) ulaştığı verilere göre Samsun'da bulunan Hasan Uğurlu Barajı, Suat Uğurlu Barajı, Çakmak Barajı ve Altınkaya Barajı'nın doluluk oranlarında geçen yıl ağustos ayındaki doluluk oranına kıyasla düşüş yaşandı. Derbent Barajı ve Vezirköprü Barajı'nın doluluk oranı ise geçen seneye oranla arttı. Ladik Gölü'nün doluluk oranı ise geçen seneyle aynı oranda kaldı.

Verilere göre ağustos ayı baraj doluluk oranları göz önünde bulundurulduğunda genel toplamda 2019 yılı Ağustos ayı ile 2020 yılı Ağustos ayı arasında yüzde 2'lik bir düşüş gözlemlendi. Samsun'un içme suyunu karşılayan Çakmak Barajı'nın 2019 yılı Ağustos ayı doluluk oranı yüzde 2,2 düştü. Geçen yıl yüzde 76,8 seviyesinde olan baraj, 2020 yılı Ağustos ayı itibarıyla yüzde 74,6 seviyesine geriledi.

Yeşilırmak havzası barajlarındaki son durum

Yeşilırmak havzasında bulunan barajlardan Hasan Uğurlu Barajı'nın 2019 Ağustos ayı doluluk oranı yüzde 78,2 seviyesinden 2020 Ağustos ayında yüzde 76,4 seviyesine düştü. Suat Uğurlu Barajı'nın doluluk oranı 2019 Ağustos ayında yüzde 96,2 seviyesinde iken, 2020 Ağustos ayında yüzde 95,8 seviyesine düştü. Çakmak Barajı'nın doluluk oranı Ağustos 2019'da yüzde 76,8 olurken, 2020 Ağustos ayında ise yüzde 74,6'ya düştü. Ladik Gölü'nün ise Ağustos 2019'da yüzde 44,4 olan doluluk oranı, bu yıl ağustos ayında da aynı oranda kaldı.

Kızılırmak havzası barajlarındaki son durum

Kızılırmak havzasında bulunan barajlardan Altınkaya Barajı'nın 2019 Ağustos ayı doluluk oranı yüzde 69'dan 2020 Ağustos ayında yüzde 66,4'e düştü. Derbent Barajı'nın doluluk oranı 2019 Ağustos ayında yüzde 92,5 olurken, Ağustos 2020'de yüzde 98,6'ya yükseldi. Vezirköprü Barajı'nın doluluk oranı 2019 Ağustos ayında yüzde 82 olurken, Ağustos 2020'de ise yüzde 93,6'ya çıktı.