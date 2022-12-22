Samsun'da berber fiyat tarifesine düzenleme

sakal yıkamalı ücreti 80 TL'den 120 TL'ye çıktı.

Artan maliyetler ve masraflar sonrasında Samsun'da berber fiyat tarifesine zam yapıldı. Saç-sakal yıkamalı fiyatı 80 TL'den 120 TL'ye, damat tıraşı 300'den 600 TL'ye ve saç boyama işlemi ise 150 TL'den 300 TL'ye yükseldi. Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler ve Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan imzalı yeni tarife, berberlere dağıtıldı. Yeni tarifedeki fiyatları vatandaşlar pahalı bulurken, berberler ise eski fiyatların kendilerini kurtarmadığını söyledi.

“Eski fiyatlar ile asgari ücretin altında kazanıyorduk”

Özellikle berber kalfalarının eski tarifedeki fiyatlarla kazanç sağlayamadığını ifade eden berber Servet Çetin ise “Daha önceden saç tıraşından 40-50 TL alıyorduk. Son zamanlarda kullandığımız malzemelerin fiyatı arttı, elektrik, su fiyatları arttı, dükkan kiraları arttı. Biz de zam yapmak zorunda kaldık. Yeni tarifeye göre saç tıraşından 70 TL alacağız. Saç-sakal tıraşından 80 TL alıyorduk bundan sonra 120 TL alacağız. Bazı vatandaşlar fiyatları pahalı buluyor. Eskiden fiyatlarımız kurtarıyordu ama son zamanlarda kurtarmamaya başladı. Bir berber asgari ücretle geçinmiyor ama eski tarifeye devam etseydik asgari ücretin altında kalmış olacaktık. Özellikle kalfaların gelirleri asgari ücretin altında kalacaktı. O yüzden fiyatlara zam yapmak zorunda kaldık” diye konuştu.

Yeni berber fiyat tarifesi

Uygulamaya konulan yeni fiyat tarifesine göre sakal tıraşı 40 TL, saç tıraşı 70 TL, saç tıraşı (yıkamalı) 80 TL, saç-sakal tıraşı 100 TL, saç-sakal (yıkamalı) tıraşı 120 TL, saç yıkama-fön 35 TL, bıyık boyama 50 TL, sprey-jöle-epilasyon-friksiyon-briyantin kullanımı 20 TL, cilt bakımı 75 TL, manikür 70 TL, pedikür 80 TL, saç boyama 300 TL, ağda (komple yüz) 70 TL, perma 150 TL ve damat tıraşı da 600 TL olarak belirlendi.