Samsun'da berber ve kuaförler mesaiye başladı

Samsun'da Korona virüsü salgını nedeniyle yaklaşık 2 aydır kapalı olan berber ve kuaförler, bu sabah itibarıyla ilk müşterilerini almaya başladı.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta faaliyetlerine ara verilen berber ve kuaförler, bu sabah itibarıyla hizmete başladı. Esnaf, hijyen kurallarına harfiyen uyarken tıraş olan vatandaşlar ise mutluluklarını dile getirdi.

13 yıldır berberlik yapan Ertuğrul Bostan, “Öncelikle dükkanlarımızı temizledik dezenfekte ettirdik. Bugün Allah'ın izniyle çalışmaya başladık. Müşterilerimiz içi aldığımız önlemler içeri girmeden başlıyor. Her müşteriye el dezenfektanı ikram ediyoruz. İçeriye maskeyle beraber giriyor. Tek kullanımlık havlular ve peçetelerimiz var. Bunları kullanıyoruz. Hem dükkanımız rahatlasın hem de virüsü yaymayalım diye randevu sistemi ile çalışıyoruz” dedi.

20 yıllık kuaför Mehmet Soyal, “Tek kullanımlık örtüler, havlular, önlükler kullanıyoruz. Herkesin sağlığını düşünerek eldiven, dezenfektan ve maske kullanıyoruz. Bunlardan müşterilerimiz de ikram ediyoruz. Bu malzemeleri bir kişi kullanıyor sonra atılıyor. Bu şekilde önlemlerimizi aldık ve randevulu sistemle çalışıyoruz. Kişi sayısını az mesafeyi çok tutmaya özen gösteriyoruz. Şu an bekleyenle beraber en fazla 4 kişi alabiliyoruz işlemlerin uzunluğuna göre de sayı değişebiliyor” diye konuştu.