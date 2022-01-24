Samsun'da beyaz esaret: Kırsalda hayat felç

Samsun'da 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı, özellikle kırsal kesimlerde hayatı felç etti.

Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası Samsun ve çevresinde etkili oldu. Bazı ilçelerde kar kalınlığı 1,5 metreyi geçerken Ankara-Samsun karayolu, Samsun-Sinop karayolu ve Samsun-Ordu karayolunda zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı. Son 2 günde 1249 grup yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, bu süreçte kapanan yollardan 900'ü tekrar ulaşıma açıldı. Haftanın ilk iş gününe karlı bir sabaha uyanan vatandaşlar ise karlı kaplı yollarda işlerine giderken zorluk çekti.

Karla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri, “Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 350-400 kapalı grup yolu var. İlçe belediyelerine ait yollar ve mahallelerde de kapalı yollar var. Ekiplerimiz 7/24 çalışmalara devam ediyor. Şehir merkezinde kapalı hiçbir yol yok. Kırsal kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreyi geçen yerler var. Arkadaşlarımız yolları açmak için çalışmaya devam ediyor. Bu süreçte 900'e yakın kapalı yol yaptığımız çalışmalarla ulaşıma açıldı. Öte yandan 150'ye yakın hasta ya da diğer vatandaşlarımızı mahsur kaldıkları yerden kurtardık” bilgilerini verdiler.

Samsun'da kar kalınlıkları ise Salıpazarı'nda 153 cm, Çarşamba'da 117 cm, Kavak'ta 78 cm olarak ölçüldü. Hava sıcaklıklarının da Samsun'da hafta sonuna kadar 1 ile 3 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Yolda kalan sürücüler yurtlara yerleştirildi

Samsun'un Havza ilçesinde iki gündür etkili olan kar nedeniyle kapanan Samsun-Ankara karayolunda Havza Belediyesi tarafından araçlarda bulunanlara kumanya dağıtımı gerçekleştirildi. Sürücü ve yolcuların mağdur olmamaları adına Havza Kaymakamlığı tarafından yolda kalan sürücülerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak adına Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi ve Havza İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrenci yurtları açılarak çok sayıda sürücü ve yolcu öğrenci yurtlarına yerleştirilerek misafir edilmeye başlandı. Havza Belediyesi tarafından ise Tüneller ve Havza Otogar Kavşağı mevkilerinde yollarda bekleyen sürücüler ve araçlardakilere yiyecek verildi.

"Son 30 yılın en etkili kışını yaşıyoruz"

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yolda kalan sürücülere yardımda bulunduklarını dile getirerek, "Meyve suyu ve gıda maddeleri dağıttık. Hava ve yol şartları düzelene kadar gıda dağıtımına devam edeceğiz. Havza Belediyesi olarak kar yağışının başladığı andan itibaren tüm ekiplerimiz ile aralıksız çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son 30 yılın en etkili kışını yaşıyoruz. Tüm çabamız kar yağışının olumsuz etkilerinin bir an evvel gidermek. Gece-gündüz demeden yoğun bir emek ve özveri ile çalışmaları sürdüren tüm çalışanlarıma teşekkür ederim" dedi.