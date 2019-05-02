Samsun'da bıçakla bir kişiyi ağır yaralayan genç tutuklandı

Samsun'da bıçakla 1 kişiyi ağır yaralayan genç mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Irmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan C.Ö. (20) karnından ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan C.Ö. tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan ise kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri bıçaklama olayını gerçekleştirdiği iddia edilen A.D. (20) ile yanında bulunan D.K.'yi (21) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edilen D.K. savcıya ifade verip serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye ifade veren A.D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.