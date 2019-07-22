İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da bıçakla yaralamaya adli kontrol

Samsun’da tüfek, bıçak ve sopaların kullanıldığı alacak verecek kavgasında adliyeye sevk edilen 1 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da tüfek, bıçak ve sopaların kullanıldığı alacak verecek kavgasında adliyeye sevk edilen 1 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tüfekli, bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. Olayda S.F. (26) sol göğsünden ve sırtından, T.S. (30) sağ bacağından, E.F. (26) sağ bacağından ve G.A. (29) sağ ve sol elinin parmaklarından bıçakla yaralandı. Yaralılar Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, ellerinden bıçakla yaralanan G.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan G.A., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren G.A., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.