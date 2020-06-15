İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Samsun’da kavga eden 2 kişi birbirlerini bıçakla yaraladı.

Samsun'da kavga eden 2 kişi birbirlerini bıçakla yaraladı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Dereler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (32) ile E.K. (33) arasında kavga çıktı. Kavgada her iki kişi de birbirlerini bıçakla yaraladı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.


İfadesi alınan E.K. serbest bırakılırken, tedavisinin ardından Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan E.K. ise Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.K. serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.