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Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 ölü

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yabancılar Pazarı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Kemal Akkaya (30) kalbinin üzerinden ve sol koltuk altının alt kısmından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Akkaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kimliği belirsiz saldırgan ise kaçtı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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