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Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanırken, olayla ilgili gözaltına alınan saldırgan adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanırken, olayla ilgili gözaltına alınan saldırgan adliyeye sevk edildi.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan M.K. (20) sırtının 2 yerinden yaralandı. M.K. hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken, bıçaklı saldırı düzenlediği iddia edilen Ö.F.S.(29) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Polisteki sorgusu tamamlanan Ö.F.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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