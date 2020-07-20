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Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.


Olay, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, berber salonunda bıçaklı saldırıya uğrayıp darp edilen O.D. (50) hastanelik oldu. Saldırgan olayın ardından kaçtı. Denizevleri Polis Merkezi ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren O.D.T.'yi (19) yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, savcı tarafından tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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