İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da yolda yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğrayan bir genç hastanelik oldu.

Samsun'da yolda yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğrayan bir genç hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.C.S. (21) adlı genç, yolda yürüdüğü sırada aralarında önceden husumet bulunan bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan genç olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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