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Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan 1 kişi ağır yaralanırken, olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 1 kişi ağır yaralanırken, olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Irmak Caddesi'nde akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan C.Ö. (20) karnından ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan C.Ö. tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan ise kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri bıçaklama olayını gerçekleştirdiği iddia edilen A.D. (20) ile yanında bulunan D.K.'yi (21) yakalayarak gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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