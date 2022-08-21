Samsun'da Bilim Merkezi ve Planetaryum projesi

Samsun Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü, 8 bin metrekarede Karadeniz'de ilk ‘Bilim Merkezi ve Planetaryum' projesinde çalışmaları yüzde 66'sı tamamlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen Karadeniz'in ilk Bilim Merkezi, Samsun-Ordu Karayolu Gelemen mevkisinde yaklaşık 8 bin metrekare alana sahip. Yüzde 66 fiziki gerçekleşmeye ulaşan projede metal konstrüksiyon ve dış cephe imalatı tamamlandığı, çatı imalatının devam ettiği kaydedildi.

Karadeniz'e bir merkez kazandırdıklarını söyleyen SBB Başkanı Mustafa Demir, “TEKNOFEST Karadeniz'in tam arifesinde çok önemli bir proje hayata geçiyor. Kaba inşaatı bitmek üzere. 2022 yılında tamamlıyoruz. TÜBİTAK'taki hocalarımızla görüşme yaptık. İçerisinin donanımı ve hareketli kısımların projelendirilip yapılmasına da başlıyoruz. Çok önemli bir lokasyonda, anayolun kenarında. Ulaşımı çok kolay. Karadeniz'in ilk, yeni nesil ve güzel bir bilim merkezi olacak. Bilim Merkezi ve Planetaryum' Karadeniz'de ilk olma özelliği taşıyor. Bilime, teknolojiye ve inavasyona ilgi duyanlar için özel olarak tasarlanan projede atölyeler, fuaye alanı, planetaryum, sergi alanı, eğitim ve dinlenme alanı yer alıyor” diye konuştu.