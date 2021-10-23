İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da bin 174 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı

Samsun’da narkotik polisi tarafından bir ikamete yapılan operasyonda bin 174 adet extacy uyuşturucu hap ele geçildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından bir ikamete yapılan operasyonda bin 174 adet extacy uyuşturucu hap ele geçildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a satış amaçlı yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdikleri bilgisi üzerine B.D. ve S.A. isimli şahısların Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde irtibatlı oldukları ikamette operasyon düzenledi. Yapılan aramada bin 174 adet extacy hap ele geçirildi.


Olayla ilgili B.D. ve S.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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