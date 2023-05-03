Samsun'da bin 459 aranan şahıs yakalandı, 171 araç trafikten men edildi

Samsun'da polis tarafından Nisan ayında yapılan uygulama ve denetimlerde toplam 225 bin 563 şahsın GBT kontrolü yapıldı, bin 459 aranan şahıs yakalandı. 41 bin 141 araç kontrol edilerek 10 adet aranan ele geçirildi, bin 957 sürücüye işlem yapıldı, 171 araç trafikten men edildi.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele çerçevesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 2023 yılı Nisan ayında uygulama ve denetimler yapıldı.

01-30 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda toplam 225 bin 563 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan kontroller ile operasyonel çalışmalar sonucu toplam bin 459 aranan şahıs yakalandı. 41 bin 141 araç kontrol edilerek 10 adet aranan araç ele geçirildi, bin 957 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı, 171 araç trafikten men edildi. Eğitim faaliyetleri çerçevesinde araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 4 bin 235 kişiye trafik eğitimi verildi.

Yapılan uygulama ve denetimlerde toplam 76 adet ruhsatsız tabanca-17 adet şarjör, 19 adet kurusıkı tabanca, 34 adet av tüfeği, 702 adet çeşitli çaplarda fişek, 301 adet kesici alet, 24 bin 848 adet sentetik ecza, 173,62 gram esrar, 153,87 gr. sentetik kannabinoid (Bonzai), 3 bin 242,73 gr metamfetamin, 1 kilo 343,67 gr skunk, 767 adet extacy hap, 38 kök kenevir, 1.45 gram kokain, 388 bin dal makaron, 153 adet sahte para, 14 bin 900 adet TAPDK bandrolü, 8 adet cep telefonu, bin 687 adet emtia, 3 adet tarihi eser ve 25 kilo tütün ele geçirildi.