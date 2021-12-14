Samsun'da bin 666 uyuşturucu hapla yakalanan şahsa gözaltı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu bin 666 adet uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.T.K. adlı şahsın 'uyuşturucu ticareti yaptığı' bilgisine ulaştı. Narkotik polisi E.T.K.'nin İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki ikametinde yaptığı aramada bin 666 kapsül sentetik ecza hap ele geçirdi. Olayla ilgili E.T.K. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.