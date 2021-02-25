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Samsun'da bir asker FETÖ'den gözaltına alındı

Samsun FETÖ’den bir asker gözaltına alındı.

Samsun FETÖ'den bir asker gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve soruşturma kapsamında açığa alınan asker Y.Ö., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Ö. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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