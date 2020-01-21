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Samsun'da bir evden 720 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun’da bir eve baskın düzenleyen narkotik polisi 720 adet ekstasy uyuşturucu hap ele geçirirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da bir eve baskın düzenleyen narkotik polisi 720 adet ekstasy uyuşturucu hap ele geçirirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu İ.Ö.'nün irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldı. Narkotik polisi, İ.Ö.'nün ikametinde yaptıkları aramada 720 adet ekstasy hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.Ö. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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