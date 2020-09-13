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Samsun'da bir iş yerinde silah ve mermi ele geçirildi

Samsun’da bir iş yerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ve 40 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Samsun'da bir iş yerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ve 40 adet tabanca mermisi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde G.S. isimli şahsa ait iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör, 33 adet 9 mm çapında ve 7 adet 7.65 mm çapında olmak üzere toplam 40 adet mermi ele geçirildi. G.S. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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