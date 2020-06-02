Samsun'da bir kadın evinde ölü bulundu

Samsun'da bir kadın evinin mutfağında ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Gökalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki Mevlüde Y. evlerinin mutfağında yerde yatar halde ölü olarak bulundu. Engelli kızının ağlayarak çevreden yardım istemesi üzerine eve giden mahalle sakini Mevlüde Y.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Şeker hastası olduğu öğrenilen kadının ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.