Samsun'da bir kişi 13 kilo 894 gram esrarla yakalandı

Samsun'da bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu 13 kilo 894 gram esrarla yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti yaptığı' bilgisi üzerine S.S.'ye ait 2 adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 13 kilo 894 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 10 adet tüfek kartuşu ele geçirildi.

Olayla ilgili S.S. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.