İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da bir kişi banyoda ölü bulundu

Samsun’da 68 yaşındaki bir kişi evinin banyosunda ölü olarak bulundu.

Samsun'da 68 yaşındaki bir kişi evinin banyosunda ölü olarak bulundu.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde bugün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 68 yaşındaki Orhan Çakırcı komşuları yemek vermek için gittiklerinde evinin banyosunda onu hareketsiz halde bulundu. Olay, 112 ekiplerine haber verildi. Eve ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Orhan Çarıkçı'nın öldüğü tespit edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.