İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu

Samsun’da bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Samsun'da bir kişi evinde ölü olarak bulundu.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki T,Ş, evinde ölü olarak bulundu. T.Ş.'yi baygın halde bulan kardeşi sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Eve giden sağlık ekipleri T.Ş.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yanında içki şişeleri bulunan T.Ş.'nin alkol zehirlenmesinden ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.